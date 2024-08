Zalánki az összesen négy ötméterest hárító Vogelről: Van egy aurája a csávónak, egyszerűen már félnek tőle

Drámai izgalmak után, ötméteresekkel jutott olimpiai elődöntőbe a magyar férfi vízilabda-válogatott.

Az olaszok elleni negyeddöntő nagyon fordulatos volt, vezettünk 4-2-re, majd egy 4-0-s sorozattal fordítottak az olaszok, aztán a rendes játékidő úgy zárult 9-9-cel, hogy 20 másodperccel a vége előtt a korábban szemsérülést szenvedett Jansik Szilárd ziccerét Marco del Lungo kivédte.

Így aztán jöhettek az ötméteresek, és bár magyar oldalon Varga Dénes és Fekete Gergő is hibázott, a kapunkban Vogel Soma – aki a rendes játékidőben már megfogott egy büntetőt – három olasz játékos eszén is túljárt.

„Hogy mivel tudtunk kétgólos hátrányból visszajönni? Talán a védekezés volt összeszedettebb a végén, és szereztünk pár extra gólt, ami a magyar pólóban benne van.

Aztán pedig jött a Soma-show. Egészen elképesztő, de már biztos vagyok benne, hogy van egy aurája a csávónak, nehéz neki ötöst lőni, egyszerűen már félnek tőle, ez nagyon nagy előny

– nyilatkozta a három góllal záró Zalánki Gergő, aki az ötméteresét is bedobta.

Vogel azt mondta, az, hogy az olaszok már a meccs közben kihagytak két büntetőt, azt hozta magával, hogy a magyar csapat jobb mentális állapotban tudta elkezdeni az ötmétereseket.

„Azt láttam, kicsit tartanak is tőlünk, mert mi belőttünk kettőt a meccsen. Néztem kik lőnek, pörgettem magamban, hogyan szokták lőni az ötösöket. Fonelli a kapufára lőtt ötöse után változtatott, akkor védeni tudtam, majd a végén is változtatott, és akkor is sikerült hárítanom. Őrületes mérkőzés volt, kiadtunk magunkból mindent, ami bennünk volt” – értékelt a válogatott kapusa.

Aki azt is hozzátette, amikor a második negyedben hosszas videózás után négyperces előnyt kapott a magyar csapat a lövőmozdulata közben Jansik arcát eltaláló Francesco Condemi végleges kiállítása miatt, nem voltak elég higgadtak.

Zavarba jöttünk, az emberelőnyünk nem működött jól, és az olaszok jobban jöttek ki az emberhátrányból, a végén átbillentették a mérleget a javukra, de bíztunk magunkban. Ez mutatja a csapat erejét, hogy az utolsó percig küzdünk

– magyarázta Vogel.

A magyar csapat pénteken Horvátországgal játszik a döntőbe jutásért.