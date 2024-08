Hámori Luca negyeddöntős ellenfeléről: „Valahogyan be lett bizonyítva, hogy lány”

A Nemzeti Sport szólaltatta meg Hámori Lucát, aki délután sikerrel vette a nyolcaddöntőjét a 66 kilogrammos ökölvívók között, 5-0-ra verte ausztrál ellenfelét, Marissa Williamsont. Hámori ellenfele a negyeddöntőben az algír Imane Helif lesz, akinek a szereplését sokan eddig is rossz szemmel nézték, csütörtöki nyolcaddöntője óta viszont minden tőle hangos Párizsban.

Helif két éve nem indulhatott a világbajnokságon Indiában, mert a tesztoszteronszintje meghaladta a megengedett értéket a verseny előtt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság viszont nem gördített akadályt elé, hogy induljon az olimpián, Helif halad is szépen előre, csütörtökön olasz ellenfele 46 másodperc után feladta kettejük meccsét. A botrányosra sikeredett mérkőzést még Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke sem hagyta szó nélkül.

Ilyen előzmények után kell bokszolnia Hámorinak szombaton Heliffel.

Elindult a híresztelés, hogy ő fiú, két éve el is tiltották a világbajnokságon, amin nem lepődtem meg, mert kinézetre és alkatra is nagyon fiús. Ha valaki a Földön megengedte neki, hogy itt lehessen, valahogyan be lett bizonyítva, hogy lány