Győzelem Kanada ellen, javított a női pólóválogatott

A második csoportmérkőzését megnyerte az olimpiai tornát vereséggel kezdő magyar női vízilabda-válogatott. Mihók Attila csapata Kanadát verte 12-7-re. Pénteken Kína ellen folytatódik a csoportkör.

Parkes két centergóljával indult a meccs, majd Keszthelyi mesés lövése ment be a kapus segítségével, aztán McKelvey szépített, de Keszthelyinek erre is volt válasza. A különbség nem változott az újabb nyolc percet követően, Gurisatti duplázott, Vályi is betalált, így a szünetben 7-4 volt az állás.

Hiába vezetett, nagyon bizonytalanul játszott a magyar csapat a harmadik negyedben, szerencsére a védekezés rendben volt, és Keszthelyi szerzett egy nagyon szép gólt, így a csapatok 8-5-tel fordultak a záró felvonásra.

Garda és Vályi szerzett fontos gólt, így sikerült megnyugodni a folytatásra, és még sikerült is növelni az előnyt a végéig. Keszthelyi és Gurisatti három-három góllal zárta a meccset.