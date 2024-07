Phelps rekordját megdöntve aranyérmes Léon Marchand

A francia Léon Marchand nyerte a férfiak 400 méteres vegyesúszó számát a párizsi olimpián. Az edzőlegenda, Bob Bowman irányítása mellett készülő 22 éves úszó 4:02.95-ös ideje új olimpia csúcs, a korábbi rekordot Michael Phelps tartotta.

Marchand-on nem kisebb tét volt az olimpia előtt, mint hogy tőle várt aranyérmeket. Már a bemutatásakor tombolt a lelátó, majd a 22 éves úszó minden várakozást felülmúlt.

It’s deafening in here as Léon Marchand is introduced ahead of the 400 IM final. pic.twitter.com/cr7thtS9CG

— Nicole Auerbach (@NicoleAuerbach) July 28, 2024