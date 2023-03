Brutális pofont kapott a Szeged a Veszprémtől a kézi BL-ben

Pedig minden adott volt a nagy csatához, Szegeden telt ház, őrjöngő hangulat fogadta a csapatokat, a hazaiaknál Bánhidi, a vendégeknél pedig a két és fél hete kézközépcsonttörést szenvedett kapus, Cupara is játékra jelentkezett.

A feszült hangulatot jól jellemezte, hogy öt perc alatt egyetlen gól sem esett, arra azonban a legvérmesebb szurkolók sem mertek gondolni, hogy a Szeged 18 perc után is csak kettő találattal áll.

Márpedig ez történt, a Veszprém talált magára előbb, 4-0-ra, majd 10-2-re is vezetett, Cupara egy védett hetessel tért vissza, és a gyors játékát tökéletesen játszó Veszprém elgázolta ellenfelét.

Nedim Remili and Yehia Elderaa with a very smooth connection on @telekomveszprem ‘s back court 💪🏻 #ehfcl pic.twitter.com/mYfmM5sU64

Juan Carlos Pastor hiába kérte ki a 17. percre a második idejét, egyszerűen képtelen volt változtatni, a vendégeknek pedig az is belefért, hogy Mahé a félidő utolsó percében piros lapot kapjon (7-20).

Szünet után úgy tűnt, talán kicsit magára találnak a szegediek, többször vissza is jöttek tíz gólra, de aztán 14-24 után ismét megvillant a Veszprém, Pesmalbek, Ligetvári, Elisson, majd el-Dera is betalált, és immáron tizennégyre nőtt a különbség (14-28). A végjáték sem hozott meglepetést, a Veszprém végül 36-23-ra győzött és negyeddöntősnek érezheti magát.

Ezzel a Szeged története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el a BL-ben, az eddigi csúcsot a tavaly októberben játszott Aalborg elleni mínusz tizenkettő jelentette (29-41).

A veszprémiek ezzel beállították eddigi legnagyobb szegedi győzelmüket, ugyanis 2011-ben 33-20-ra nyertek a Tisza-partján.

Marguc 11, Ligetvári, Remili és Lauge négy-négy góllal, Corrales nyolc, Cupara egy védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Radivojevic hat, Martins öt alkalommal talált be, Alilovic kettő, Mikler három védéssel zárt.

A visszavágót március 30-án, csütörtökön rendezik a Veszprém Arénában.

RESULT: @telekomveszprem take a decisive win in the first leg of the big Hungarian derby play-off 💪🏻 #ehfcl pic.twitter.com/TwBKZ0pNLl

— EHF Champions League (@ehfcl) March 22, 2023