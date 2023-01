Djokovic apja inkább nem ment ki az elődöntőre, miután Putyin-barát oroszokkal fotózkodott

Srdjan Djokovic nem a helyszínen tekinti meg fia elődöntőjét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Az amerikai Tommy Paullal magyar idő szerint 9.30-tól játszó Novak Djokovic apja azután döntött így, hogy bírálatok érték, mivel Oroszországot és Vlagyimir Putyint támogató szurkolókkal fotózkodott a stadionon kívül.

