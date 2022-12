Véres összecsapásba torkollott a két olimpiai bajnok sífutó harca

Az Ukrajna elleni háború miatt az orosz sífutók nem indulhatnak se a jövő februári, szlovéniai északisí-világbajnokságon, se a 2022-23-as világkupa-versenyeken, így jobb híján hazai viadalokon próbálják magukat formában tartani. Orosz források szerint azonban a két legnagyobb sífutósztár, Alekszandr Bolsunov és Szergej Usztjugov nem fog kezet, sőt alig beszél egymással, miután három napon belül másodszor is komoly csetepatéra került sor közöttük.

A két klasszis idén február 13-án még együtt nyert aranyérmet a pekingi téli olimpia 4×10 km-es váltójában (Bolsunov emellett még két aranyat, illetve egy-egy ezüstöt és bronzét is szerzett a kínai fővárosban), most viszont ősi ellenségként viselkednek egymással.

A klasszikus sprintszámban kezdődött minden, amikor Bolsunov háromszor is túl agresszívan váltott be riválisa elé, aki végül a harmadik helyen zárt. A célba érkezés után azonnal üzent is ellenfelének, hogy piszkos játékost űzött, amivel a versenybíróság is egyetértett, de meglepetésre csak figyelmeztette Bolsunovot, az eredményen nem változtatott.

Ezt követte a keddi verseny, amikor a szabadstílusú sprint krasznogorszki elődöntőjében olyan hevesen próbálták megelőzni egymást, hogy lejtmenetben összeütköztek és hatalmasat buktak.

A Sports.ru beszámolója szerint pár percig semmit sem lehetett tudni róluk, aztán egy idő után megjelent Ustyjugov, újabb másfél perc múlva pedig Bolsunov, akinek az arcát vér borította.

Olyan gyorsan történt, hogy nem is értem, mi történt. Elestünk, Alekszandr káromkodott, mert szerinte miattam történt minden. Én azt hiszem, minden szabályos volt, de biztos nem lehetek benne

– mondta Ustjugov a Szportivnyij tévécsatornának. Majd hozzátette, ha a videofelvételek alapján hibázott, akkor kész bocsánatot kérni.

Bolsunov mindenért a riválisát hibáztatta: „Velem minden rendben van, Szergej az, aki láthatóan nem tud engedni a helyzetből. Az emelkedő tetején én voltam az első helyen, aztán Szergej egyszerűen átvágott a síléceimen, amitől elestem.

Egy rövid pillanatra elvesztettem az eszméletemet, miután elég erősen beütöttem a fejemet

– nyilatkozta.

A versenyt végül Peking kétszeres olimpiai bronzérmese, Alekszandr Terentyev nyerte meg.

Jelena Vjalbe, az Orosz Sí Szövetség elnöke elmondta, a felek legközelebb az újévi ünnepek után Sziktivkarban találkoznak a versenyen, és reméli, hogy addigra rendeződik a konfliktus.