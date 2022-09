Orosz térhódítás miatt újabb reménységet veszít a magyar sport

A portál azt írja, hogy a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) szeptember végi junior Grand Prix-versenyén a következő sportolók indulnak a magyar válogatott színeiben: a nőknél a moszkvai Dzsumanyijazova Polina, a férfiaknál a szibériai illetőségű Vlaszenko Alekszandr, a jégtáncosoknál a szintén az orosz fővárosból elszármazott Shapiro Mark és Benkiewicz Maya.

A szövetségi kapitány az orosz-örmény Ipakjan Jeranjak, a főnöke pedig a volt férje, a sportigazgató Vardanjan Gurgen.

A Jerevánban magyarként induló Dzsumanyijazova Polina érkezése – vagy ahogy a Válasz Online fogalmazott, ráültetése a hazai mezőnyre – azért váratlan, mert a 14 éves Papp Vivien személyében világklasszis-gyanús versenyző is akad.

A szülei elismerték, várhatóan Vivien hamarosan országot vált és már három helyről is nagyon komoly ajánlata van.

A magyar szövetség állítólag erre válaszul egy olyan, a 2026-os olimpiáig tartó szerződést ajánlgat a 14 éves sportolónak, amely szerint a MOKSZ nélkül nem dönthetne semmilyen szponzori megállapodásról, sőt munkaviszonyt sem létesíthetne.

A felnőtteknél sem különb a helyzet, a jégtáncos Ignatyeva Marija jekatyerinburgi, ráadásul a páros szeniorkeretben (Scsetyinyina Julija, Pavlova Marija) is van két orosz, akiknek eddig magyar partnerük volt.

Más országba vágyik számos orosz műkorcsolyázó

A hírrel szinte összhangban az MTI is kiadott egy hírt, amely szerint az elmúlt hat hónapban 19 orosz műkorcsolyázó kérte, hogy átigazolhasson más ország válogatottjába. Az országváltásra vonatkozó igény felerősödése összefügg az ukrajnai háborúval, amelynek február végi kirobbanását követően az orosz élsport – az ország ellen hozott szankciók nyomán – kiszorult a nemzetközi sportéletből, a tilalmak miatt a versenyzők nem indulhatnak külföldi eseményeken. A leghíresebb és legeredményesebb orosz műkorcsolyaedző, Tatyjana Taraszova viszont úgy véli, hogy egészen más oka van a tömeges távozási szándéknak. „Azok akarnak sportállampolgárságot váltani, akik kevésbé jól teljesítenek Oroszországban” – nyilatkozta a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek a szakember. „Itt nincs esélyük, ezért oda mennek, ahol lehetőségük nyílik versenyezni. Ez a folyamat mindig is létezett, volt és lesz is. A nagynevű élsportolók, akiket mindenki ismer, viszont nem mennek sehova.”