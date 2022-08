Gálicz Péter a félbeszakított úszóversenyről: Azért szálltam ki, mert majdnem megfulladtam

Elképesztő körülmények között, idő előtt befejeződött a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenye a római Európa-bajnokságon, és végül nem is hirdettek végeredményt.

A délután egyre erősödő szél hatalmas hullámokat kavart Ostia tengerpartján – emiatt egyébként már a csütörtöki és a pénteki nap küzdelmeit is elhalasztották –, melyek össze-vissza dobálták a kísérő hajókat és a célként szolgáló vízi egységet is szétbontották, illetve elmozdították a helyéről. Bő három és fél óra úszás után a sajtóközpontban először elterjedt a hír, hogy lefújták a viadalt, ennek ellenére sokáig még jó néhányan a vízben tempóztak, majd ők is kiúsztak.

Végül csak órákkal később jelentették be hivatalosan is, hogy nem hirdetnek végeredményt. A vasárnapi programról egyelőre nincsenek információk.

Hogy milyenek voltak a körülmények, azt jól visszaadja a budapesti világbajnokságon bronzérmes Gálicz Péter nyilatkozata is. Neki a csapattársa, Balogh Vivien mesélte utólag, hogy egy hajó majdnem rájuk dőlt. Gálicz azt is elárulta, ő miért döntött úgy, hogy feladja:

Azért szálltam ki, mert majdnem megfulladtam. Kaptam egy akkora hullámot, hogy jelenleg kb. egy nagyfröccsre elegendő víz van a tüdőmben

– mondta az M4-nek, de gyorsan hozzátette, hogy azóta már szakszerű ellátást kapott és jól van.