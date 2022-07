Vége a nagy menetelésnek, kikapott a világelső női teniszjátékos

Ádám Martin a Holdról is jól látható mennyiségű gólt termelt az NB I-ben, és a válogatottban pont Anglia ellen mutatta meg, felveszi a versenyt a legjobbakkal is. Bár kereslet is lenne iránta, mégsem teljesülhet az álma, nem igazolhat angol bajnokságba. De vajon miért nem?