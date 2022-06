A 18 éves Betlehem Dávid 5., Rasovszkyt hasba rúgták, ezért feladta

A vizes-világbajnokság szerdai versenynapja a női 10 kilométeres nyíltvízi úszók versenyével kezdődött, ahol Olasz Anna a 6., pontszerző, míg Balogh Vivien a 17. helyen csapott a célba.

Pontosan délben a férfiak is fejest ugrottak a Lupa-tóba, ahol már az elején hasonló forgatókönyv szerint alakult a verseny, mint 5 kilométeren. Az ukrán Romanchuk, a német Wellbrock, és az olasz Paltrinieri úszott az élboly elején, amelyben a magyar Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is benne volt. A magyarok ezúttal jobban figyeltek, nem ragadtak be a rajtnál, mint az 5 kilométeres szám elején.

A lányok versenye intő jelként lebeghetett a férfi úszók előtt, hiszen a rendkívüli hőségben, az átlagosnál ezért melegebb vízban rengeteg folyadékot veszítenek az úszók, amit folymatosan pótolni kell, többen már az első kör után levették a sapkájukat például. Mindezen külső körülményeket bele kellett számolni az utazó tempó meghatározásánál. Aki indult a tokiói olimpián, annak lehetett ebben tapasztalata, mert ott még melegebb volt a víz.

A 65 fős mezőnyben Wellbrock fordult rá elsőként a második körre, és 1,5 kilométer után a két magyar is a mezőny elején haladt.

A harmadik körben is a top 10-ben úszott a két magyar srác, egészen addig, amíg Rasovszky Kristóf váratlanul feladta a versenyt 5 kilométernél. Az első információk szerint rosszul lett, a világbajnokság egészségügyi csapata az orvosi szobába kísérte, és megvizsgálták az állapotát.

Az MTI helyszíni tudósítója pár perccel későbbi információja szerint a világbajnok és olimpiai ezüstérmes hosszútávúszónk hatalmas rúgást kapott, és emiatt nem tudta folytatni a versenyt, ami az időjárást, az extrém igénybevételt figyelembe véve még a jobbik verzió.

És akkor Betlehem

Betlehem azonban meglepően jól tartotta magát. Másfél óra után hatodik helyen haladt, mögötte egy testhosszal leszakította a hetediket. Sőt, felvállalta azt is, hogy öt kör után, ráfordulva az utolsó 1,5 kilométerre elmegy az első hatossal, és feljött az 5. helyre.

Ne feledjük, Dávid még csak 18 éves, szeptemberben ünnepli a 19. születésnapját, azaz egészen elképesztő, ahogy tartotta a tempót, küzdött a sportág legjobbjaival, a német Wellbrockkal, és az olasz Paltrinierivel.

Utóbbi, az idei 1500-as nagymedencés világbajnok hosszú hajrát nyitott, a német behelyezkedett a farvizére, Betlehem kihelyezkedett a szélére és tartotta az 5. helyét.

Paltinieri egyáltalán nem fáradt, sőt gyorsítani tudott előbb 2-3 testhossznyi, majd jó 20 méteres előnyre tett szert az aranyért folytatott küzdelemben, ráadásul mögötte a német nem, csak a másik olasz Acerenza bírta, ő ért oda a második helyre. Betlehem végül mintegy 33 másodperces hátránnyal a fantasztikus ötödik helyen zárt.

Nem panaszkodhatom, örülök, hogy már az elején ki tudtam lőni. Nagyon meleg volt a víz, éreztem, hogy nagyon hosszú lesz ez a verseny. Az egy kicsit dühít, hogy a végén rosszul helyezkedtem, ezért kaptam 5-6 méter hátrányt, és már nem tudtam felzárkózni Florianékra. A végén már annyira elfáradtam, hogy reméltem, nem kaparja majd senki a lábam, mert akkor nem biztos, hogy tartani tudtam volna a pozíciót.

– nyilatkozta Betlehem, aki 5 és 10 kilométeren is a legjobb magyarként végzett a világbajnokságon.