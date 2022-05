Zsákként dől el az MMA-s az ellenfél kegyetlen rúgása után

Káprázatos KO-val nyerte a meccsét Michael Chandler Tony Ferguson ellen a UFC 274-gálán.

A Phoenixben rendezett gálán a korábbi Bellator-bajnok, a UFC-ben 2 győzelemmel és 2 vereséggel álló Chandler az első menetben óriási adok-kapokba ment bele Ferguson ellen, hogy aztán a második felvonás elején egy váratlan, de annál hatékonyabb rúgással véget vessen a küzdelemnek.

Chandler egy évtizeden keresztül szerepelt a Bellator gáláin, majd 2021-hez csatlakozott az UFC-hez, és első meccsén legyőzte Jeff Bottari/Zuffa LLC), azóta viszont kikapott Charles Oliveirától és Justin Gaethjétól.

A gála főmeccse éppen Oliveira és Gaethje összecsapása volt, a brazil azonban már a mérlegelésnél elbukta a vb-címét, mivel túllépte a súlyhatárt. Ennek ellenére az oktagonban megmutatta, mit tud, és az első menetben egy fojtással lerendezte a meccset.

