Túl sokat mutatott a mérleg, elbukta a világbajnoki címet az MMA-s

Meccs nélkül elbukta a világbajnoki vímét Charles Oliveira, könnyűsúlyú MMA-s.

A 32 éves brazil bunyós a mérlegelésen szembesült a ténnyel, hogy 450 grammal meghaladta a 70 kilós fölső határt. Oliveira egyszer már megvédte a címét, ezúttal viszont nem állhatott ki Justin Gaethje ellen, vagyis jelenleg nincs a súlycsoportnak világbajnoka.

Charles Oliveira’s initial confused reaction on the weigh in scale now makes sense.

DC picked up on it right away. #UFC274 pic.twitter.com/gNTyYvLIhg

— Kevin Thang (@Skip2MyJays) May 6, 2022