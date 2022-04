Azt hitte, megúszta a bunyót négyperces büntetéssel, de négymeccses eltiltás lett a vége

Súlyos szabálytalanság miatt négy mérkőzésre eltiltották Jevgenyij Malkint, az NHL-ben szereplő Pittsburgh Penguins orosz sztárjátékosát.

A 35 éves center a Nashville Predators elleni vasárnapi találkozó második harmadában botjával előbb gyomron vágta, majd arcon ütötte Mark Borowieckit, akinek felszakadt a szája.

Malkin a meccsen négyperces büntetést kapott, a liga azonban hétfőn kivizsgálta az esetet, és négy találkozóra eltiltotta, ezekre a meccsekre fizetést sem kaphat.

BREAKING: Per source, Evgeni Malkin will be suspended four games for cross-checking Nashville defenseman Mark Borowiecki in the face during Sunday’s game.

Here’s a look at the play:

pic.twitter.com/47H7eSgtrc

— Mike DeFabo (@MikeDeFabo) April 12, 2022