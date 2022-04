„Azt vettem észre, a bíróknak is tetszett” – Böczögő az első magyar női szerenkénti vk-szériagyőztes

Böczögő Dorina a második helyen végzett talajon a tornászok bakui világkupaversenyén vasárnap, és ezzel – első magyar nőként – szerenkénti szériagyőztes lett.

A magyar szövetség beszámolója szerint Böczögő 13,166 ponttal szerzett ezüstérmet, és csak a brazil Juli Soares előzte meg. A csapattal Európa-bajnoki bronzérmes Böczögő négy vk-viadal összesítése (Cottbus: nem indult, Doha: 3., Kairó: 1., Baku: 2.) alapján végzett talajon az első helyen.

Jól jött össze minden, szépen sikerült a koreográfia. Azt vettem észre, hogy a bíróknak is tetszik ez a gyakorlatom, és én is élvezem.

Az első sornál megijedtem, mert nem úgy kezdtem az első elem elején, ahogy akartam, és innen nehéz korrigálni, de most sikerült, és pontosan beleálltam a sorba, mint ahogy a másodikba is. Ez Kairóban is így volt, nagy siker számomra. Szeretek itt Bakuban versenyezni, mert a körülmények kiválóak, tényleg Eb-, vb-szintű a létesítmény és a verseny is, kiváló a szervezés, jó a közönség, és ráadásul sikerült megnyernem a szériát talajon” – fogalmazott Böczögő.

Szombaton Bácskay Csenge ugrásban ezüstérmes, míg Balázs Krisztián korláton negyedik lett.