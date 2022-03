Mintha „ólmot öntöttek” volna két magyar tornász kezébe

Az elmúlt hét második felét a legjobb magyar tornászok Kairóban töltötték, lévén a katari és a dohai viadal után az egyiptomi fővárosában rendezték meg a világkupa-sorozat harmadik versenyét.

Kezdjük az örömhírrel: a lányok remek eredményeket értek el. Böczögő Dorina talajon aranyérmes lett, míg Kovács Zsófia ezüstérmes helyen zárt a gerenda fináléjában. Az ugrás döntőjére tartaléksorból előre lépő Schermann Bianka ötödik, Bácskay Csenge pedig hatodik helyezést ért el a szeren.

Ám újra bizonyosságot nyert, hogy a honi férfi tornasportban nagy a baj.

ám egyetlen finálét érő gyakorlatot sem tudtak bemutatni.

A legszomorúbb, hogy az évtizedeken át többek közt Magyar Zoltán, Guczoghy György, Borkai Zsolt, Berki Krisztián által uralt, kifejezetten magyar szernek számító lovon Balázs és Mészáros is olyan gyakorlatot mutatott be, amely gyorsan mémmé vált.

Íme Balázs – aki Dohában is rontott ezen a szeren – esése:

At least they can laugh about it 😂 pic.twitter.com/sdElN5HROp

— SarahZ (@SarahZi1998) March 18, 2022