„Elviselhetetlen volt a fájdalom” – lefagyott péniszéről mesélt a finn sífutó

Szombaton a mínusz 20 fok körüli hideg miatt a tervezett 50 helyett csak 28,4 kilométert teljesítenek a sífutók, a rövidített versenyt pedig az orosz Alekszandr Bolsunov nyerte meg.

A síruhák, valamint az arcot és a füleket eltakaró ruhadarabok csekély védelmet nyújtottak, így extra kihívást jelentette a verseny. Erről számolt be a finnek 28. helyen célba ért versenyzője, Remi Lindholm, aki arra panaszkodott, hogy teljesen elfagyott a pénisze.

„Kitalálhatod, melyik testrészem fagyott meg a leginkább. Ez volt az egyik legrosszabb verseny, amelyen részt vettem. Csak a túlélésről szólt” – nyilatkozta.

Lindholm hozzátette, hogy a verseny végeztével lassú melegítéssel próbált életet lehelni férfiasságába.

– mondta, hozzátéve, másodszor esett meg vele hasonló baleset,

tavaly a finnországi Rukában hasonló incidens történt.

