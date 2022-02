„Papa, velem vagy!” – halott édesapjának üzent az olimpiai bajnok

A norvég Birk Ruud nyerte meg a férfi síakrobaták olimpián most debütáló big air versenyét.

A mezőny tagjai szebbnél szebb ugrásokkal rukkoltak elő, ugyanakkor majdnem mindenkinek volt rontott kísérlete az első két körben, kivételt szinte egyedül Ruud jelentett, aki az első produkciójára az egész verseny legmagasabb pontszámát, 95,75-ot kapott, majd a másodikra 92-t, s az utolsó sorozat előtt 187,75 ponttal toronymagasan vezetett.

A harmadik körben utolsóként, már tét nélkül, hazája zászlajával a kezében csúszott. Az ezüstérmet az első körben hibázó amerikai Colby Stevenson szerezte meg 183 ponttal, a bronzot pedig a svéd Henrik Harlaut 181-gyel.

It would be Ruud not to!

The Norway flag along for the ride on Birk Ruud’s victory run. 🙌 🇳🇴🥇#freestyle pic.twitter.com/DzKpTDTg2Q

— Olympics (@Olympics) February 9, 2022