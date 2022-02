Mezőnyjátékos állt be a kapuba egy nemzetközi kézimeccsen

Mezőnyjátékos is védett egy lövést a Füchse Berlin kézilabdacsapatának keddi Európa Liga-mérkőzésén.

A német együttesben sérülés és pozitív koronavírusteszt miatt egyetlen kapus került csak keretbe, de őt két percre kiállították, ezért aztán muszáj volt egy mezőnyjátékost kapuba állítani. A 40 éves Hans Lindberg vállalta a feladatot, a dán szélső ráadásul még védeni is tudott egyet a Pfadi Winterthur ellen.

The man can do it all! Not something you see every day, @HansLindberg18 making saves for @FuechseBerlin! 🦊 #ehfel pic.twitter.com/9mlYh3aQUJ

— EHF European League (@ehfel_official) February 8, 2022