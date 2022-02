Előbb hazaküldték az olimpiáról, majd meccset nyert

A kettős hét vereséggel nyitott, majd szombat kora éjszaka az Ausztrál Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy Tahli Gill koronatesztje pozitív lett, ezért ő és partnere, Dean Hewitt kénytelen karanténhotelbe vonulni, majd hazautazni.

Szerencsére a pakolás olyan lassan tartott, hogy az újabb hír még jókor érte utol őket: a kínai egészségügyi hatóságok ugyanis a pozitív teszteredmény ellenére engedélyt adtak a verseny folytatására. Az ausztrálok szerint a helyiek csak annyit kértek, hogy szigorúan tartsák be az olimpia alatti szoros kapcsolattartás szabályait.

– nyilatkozta Geoff Lipshut, az ausztrál delegáció vezetője.

Ilyen megrázkódtatás után a kettős nagyszerű játékkal megszerezte első győzelmét és 9-6-os sikert aratott a svájciak felett.

A CBS újságírója, Devin Heroux később azt írta, egy egészségügyi szakértői testület áttekintette Tahli Gill pozitív PCR-tesztjének adatait, és úgy döntött, miután az értékek elfogadható határon belül vannak, a páros maradhat.

