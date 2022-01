Nadal lesöpörte a riválist, egy lépésre a történelmi sikertől

A hatodik helyen kiemelt Rafael Nadal jutott be elsőként az Australian Open döntőjébe, miután az elődöntőben négy szettben legyőzte az olasz Matteo Berrettinit.

A 35 éves spanyol klasszis vasárnap karrierje 21. Grand Slam-győzelméért lép pályára – jelenleg Roger Federerrel és Novak Djokoviccsal holtversenyben 20-20 sikernél állnak.

Hónapokkal ezelőtt még az is kérdéses volt, hogy Nadal egyáltalán elindul majd Melbourne-ben, sérülések hátráltatták ugyanis. Erre az év első majortornáján eddig egy mérkőzésen, a negyeddöntőben volt bajban a kanadai Denis Shapovalov ellen, ahol kétszettes előnyt engedett el, hőgutával is küzdött, de nagy csatában továbbjutott.

Kapcsolódó Már most karrierje csúcsán van, és még vár rá egy Grand Slam-döntő Danielle Collins 28 évesen élete győzelmét aratta és készülhet a világelső ellen az Australian Openen.

A sokat hibázó Berrettini ellen Nadal az első két szettben már korán brékelőnybe került, amiket aztán rutinosan játszmagyőzelemre is váltott, innen pedig érezhető volt, hogy az olasz már nem tud majd fordítani. Ugyan egy szettet ő is fogott, de Nadal a negyedik felvonást is magabiztosan behúzta, így 2 óra 58 percnyi játék után bejutott a döntőbe.

Az Australian Opent eddig egyszer, 2009-ben megnyerő Rafael Nadal ellenfele a vasárnapi döntőben a Danyiil Medvegyev-Sztefanosz Cicipasz találkozó győztese lesz.

Australian Open, elődöntő Nadal (spanyol, 6.) – Berrettini (olasz, 7.) 6-3, 6-2, 3-6, 6-3