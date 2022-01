Csollány felfedezője fel sem fogja, hogy meghalt egykori tanítványa

Csollány halála megviselte egykori edzőjét is

A 83 éves Röck Samu határtalan szomorúsággal gondol vissza Csollány Szilveszterre. A magyar tornasport halhatatlan alakja volt az elhunyt olimpiai bajnok tanítómestere és első edzője.

Azt mondta, már akkor sejtette, hogy Csollányból sikeres sportoló lesz, amikor a kis tornászpalánta még csak ötéves volt.

„Amikor a srácok felsorakoztak előttem, azonnal feltűnt, hogy Szilveszternek olyan a felépítése, mintha tornásznak született volna. Ahogy kihúzta magát és egyenesen a szemembe nézett, azt gondoltam, hogy ez a fiú legény a talpán. Mindig is az volt a véleményem, hogy akit ilyen alkattal ajándékozott meg a sors, abból egyszer nagy bajnok lehet, feltéve, hogy még ügyes és tanulékony is. Mindez megvolt benne, de az a vagányság is, ami sok élsportolóból hiányzik” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak.

Elárulta, hogy amikor tanítványa 2000-ben,. Sydney-ben olimpiai bajnok lett, elsírta magát a televízió előtt. De könnyek szöktek a szemébe akkor is, amikor felidézte a közös emlékeiket.

Mindig is örültem a találkozásainknak, mert újra és újra elmondhattam neki, hogy büszke vagyok rá, de arra is, hogy én indítottam el a pályán. Most viszont olyan szomorú vagyok, amit szavakban nem lehet kifejezni. Egyelőre felfogni sem tudom, hogy nincs már közöttünk.