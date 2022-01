Csollány halála megviselte egykori edzőjét is

Vereckei István, a magyar tornaválogatott korábbi szövetségi kapitánya hiába reménykedett a pozitív változásban, egykori tanítványa, Csollány Szilveszter szervezete fel adta a harcot a koronavírussal szemben.

„Megszólalnom is nagyon nehéz. Persze, nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy megtörténhet a legrosszabb, de reménykedtem, hogy nem így lesz” – nyilatkozta a szakember a Blikknek.

Az európai szövetség Twitter-üzenetben búcsúzott el az 51 éves korában meghalt olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornásztól.

Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollány, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. Our sincere condolences to the Hungarian Gymnastics community and Szilveszter’s family and friends pic.twitter.com/dguKKDeK87

— European Gymnastics (@UEGymnastics) January 24, 2022