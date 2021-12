Drámai meccset hozott a kézivébé első elődöntője

Nem oltatja be magát, kihagyja a kézi-Eb-t a németek tehetsége

A 2017-ben világbajnok, idén olimpiai bajnok Franciaország jutott be elsőként a döntőbe a spanyolországi női kézilabda-világbajnokságon, miután egy rendkívül izgalmas mérkőzésen 23-22-re legyőzte Dániát.

Az első félidőben Dánia szinte tökéletesen játszott, ám a francia válogatott erejét mutatja, hogy még így is csak két gól volt a különbség a csapatok közt a szünetben, 12-10-re vezettek az északiak – akik kihagytak egy időn túli hetest is.

A dánok 17-13-ra is vezettek Haugsted góljával a 40. percben, és bár jól tartotta magát a csapat, az 50. percben Franciaország utolérte riválisát. A hajrá ennek megfelelően elég izgalmas volt, ziccerek maradtak ki, miközben a kapusok is remekeltek, Sandra Toft még hetest is védett, amikor beugrott a hajrában.

A kulcsvédést aztán Darleux mutatta be az 59. perc végén 23-22-es francia vezetésnél, bár még így sem sikerült lezárnia csapatának a meccset, ugyanis időkérés után nem jött be a kínai figurájuk. A dánok időn túli szabadot dobhattak, de a labda elakadt a sorfalban. A győri Estelle Nze Minko három gólt dobott, a túloldalon klubtársa, Anne Mette Hansen négy találatig jutott.

A franciák a hatodik vb-elődöntőjüket játszották és továbbra is hibátlanok, hiszen a hatodik döntőjükre készülhetnek.

A másik elődöntőben a házigazda spanyolok ellenfele Norvégia lesz.

Női kézilabda-világbajnokság, elődöntő Franciaország – Dánia 23-22 (10-12)