Agyvérzést kapott edzés közben, meghalt a 32 éves kosaras

32 éves korában meghalt Stevan Jelovac, jelentette be a klubja, az AEK Athén. A szerb játékos november közepén, edzésen esett össze, később kiderült, hogy agyvérzést kapott. Azóta kórházban ápolták, de nem tudták megmenteni az életét.

Jelovac karrierje során játszott hazájában, valamint Törökországban, Németországban, Oroszországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögország előtt pedig még Japánt is megjárta. 13 meccse volt az Euroligában is, míg a 2019-es vb-selejtezőben a szerb válogatottban is pályára lépett.

Az AEK Athénban a görög bajnokságban és a Bajnokok Ligájában összesen hét mérkőzése volt, ezeken 12,6 pontot, 4,4 lepattanót, 1,3 gólpasszt és blokkot, valamint 0,7 labdaszerzést átlagolt. Egy bokasérülés hátráltatta, akkor is külön edzett a csapattól, amikor agyvérzést kapott.

Ezzel a videóval köszöntötte a nyáron az AEK Athén: