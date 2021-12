Gyémántra bukkant a magyar kosárlabda, de lehet, hogy hiába

Kevesen tudják, de James Ugochukwu Nnaji, aki nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Barcelona színeiben 17 évesen pályára lépett az Euroligában, akár a magyar válogatott erőssége is lehetne. Pontosabban lehetett volna, mert úgy tűnik, a honi kosárlabda bukta azt a lehetőséget, hogy úgy legyen magyar, mint például Váradi Benedek, vagy Vojvoda Dávid és ne úgy, mint a szintén honosított, a franciák elleni vb-selejtezőn centerként nulla ponttal záró Kemal Karahodzsics.

Pedig a még mindig növésben lévő nigériai srác extra, és már most lenyűgözőek a paraméterei: 209 centiméteres magasságához 227 centiméteres karfesztávolság párosul, és majd 100 kilogrammot nyom (egy deka súlyfelesleg nincs rajta). Ha a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) időben lép, és magához köti az előbb-utóbb alighanem az NBA-ben kikötő kosarast,

a következő húsz évre megoldotta volna a válogatott folytonos centerproblémáját.

Miért akarna magyar lenni egy nigériai srác?

James Nnaji 14 évesen, 2018 októberében érkezett Magyarországra, a pécsi Rátgéber László Nemzeti Kosárlabda Akadémiára és két év után, 2020 októberben távozott Európa egyik legjobb kosárlabdacsapatához.

„Keresztény, nigériai családba született, művelt, zongorázni tudó srácról beszélünk, aki hazájában 12 évesen kezdett kosarazni. Egy videó alapján szúrtuk ki, ez alapján igazoltuk le. Pécsi családnál helyeztük el, segítségükkel két év alatt sikeresen adaptálta az európai élethez, kultúrához, étkezéshez szükséges tudást, elkezdett szépen magyarul beszélni. Eközben mi felkészítettük a kosárlabdaéletre, megfelelő mentalitásra neveltük.

Annyira szeretett itt lenni, hogy egyértelműen második otthonaként, még inkább első európai otthonaként tekint Magyarországra, szeretett is volna magyar állampolgár lenni, ám most már mégsem lehet az megkötések nélkül

– mesélte honlapunk megkeresésékre Rátgéber László.

Az akadémia névadója utolsó mondatával arra utalt, hogy a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) szabályai szerint 16. születésnapja előtt bárkit, minden további nélkül lehet honosítani. Ebben az esetben a sportoló az új országa állampolgáraként játszhat akár az utánpótlás-, de a felnőtt válogatottban is. 16 évesen és egy naposan azonban már nincs lehetőség honosításra, csak külön országok közötti megállapodással és FIBA-engedéllyel.

– A főtitkár úr a napokban kérte be tőlünk azt a levelet, amit tavaly, még James 16. születésnapja előtt elküldtünk Szalay Lászlónak, a szövetség elnökének a szolnoki polgármesteri hivatali emailcímére. Ebben felvetettük – és tudom, hogy vannak ellenérzések, mert ugyan három éve még engedte az MKOSZ szabályzata, hogy külföldi igazoljon a magyar utánpótlásba, ám pillanatnyilag már nem, de ennek ellenére –, érdemes lenne Nnajit honosítani.

Ha másnak, például harmincéves kiöregedett amerikainak, aki aztán eltűnik az országból és egy meccset sem játszik, adunk állampolgárságot, úgy James kellett volna legyen az első, akivel kivételt teszünk

– mondta a mesteredző.

Rátgéber hozzátette. „Nagyjából ugyanabban az időben érkezett Törökországba egy másik nigériai srác, Adem Bona. Őt idejekorán honosította a török szövetség, azóta játszott a török U-válogattban is, de szerintem James nála is sokkal jobb. Ugyan 19 éves koráig nem mehet draftra, de látva az U18-as Next Generation Kupa döntőjében mutatott játékát, ahol bekerült a torna All-Star ötösébe, hogy a spanyol junior döntő MVP-je lett, 2023-ban, legkésőbb 2024-ben első körös draftolt lehet. Engem eddig három NBA-s scout keresett, hogy mondjak véleményt róla.”

A 24.hu azzal a kérdéssel fordult az MKOSZ-hez, hogy ha egy ilyen gyémánt került Pécsre, ahol két éven át csiszolgatták, ráadásul a Rátgéber Akadémia levélben is kérte James Ugochukwu Nnaji honosítását, miért nem történt az meg a sportoló 16 éves születésnapja előtt. Azt a kérdést is feltettük: annak ismeretében, hogy már az Euroligában is pályára lépett, nem fájlalja-e a szövetség, hogy a jövőben nem a magyar válogatottat erősíti majd?

„Nincs információnk arról, hogy a sportoló honosítását a Rátgéber Akadémia, illetve Radics Balázs menedzser kezdeményezte-e hivatalosan az illetékes hatóságnál, azonban tény, hogy a nemzeti érdekre történő honosítással kapcsolatos ügyekben az illetékes hatóságok minden esetben kikérik az országos sportági szakszövetség álláspontját, támogatják-e, hogy egy adott sportoló az általános törvényi feltételektől eltérő módon megszerezhesse az állampolgárságot. Az említett sportoló vonatkozásában ilyen megkeresés az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságától nem érkezett” – válaszolta Bodnár Péter.

A főtitkár hozzátette: „Még ha érkezett is volna az MKOSZ elérhetőségeire ilyen irányú javaslat, a hivatalos álláspont szerint akkorra már az MKOSZ – okulva a Seyi, Taiwo, illetve Omenaka sportolók esetéből – utánpótlás korú sportolók nemzeti érdekre történő honosítását nem támogatta (ők sem léphettek pályára a korosztályos magyar válogatottban).

Az MKOSZ kizárólag olyan sportolókkal kapcsolatban fontolja meg a nemzeti érdekből történő honosítást, akiknek korábbi sportteljesítménye azonnal és egyértelműen elősegítheti a felnőtt nemzeti válogatottak eredményességét.

Természetesen figyelemmel kísérjük a játékos pályafutását, aki tudomásunk szerint továbbra is remek kapcsolatot ápol a Rátgéber Akadémiával. Amennyiben egy külföldi sportoló magyar válogatottban történő szerepeltetését nem zárja ki a FIBA szabályzata, és az aktuális szövetségi kapitány javasolja a sportoló honosítását, valamint a sportoló is szívesen játszana Magyarországért, akkor a magyar válogatott eredményes szereplése érdekében megtesszük a szükséges lépéseket a nemzeti érdekre történő honosítás kapcsán”.

James Ugochukwu Nnaji esete arra mindenesetre rávilágított, hogy ha sikerül találni egy tökéletes fizikai adottságokkal rendelkező tehetséget, akkor ő Magyarországról is eljuthat rövid távon a legmagasabb szintre.