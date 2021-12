Elsírta magát a kézikapus, amikor a súlyos vereség ellenére őt látták a mezőny legjobbjának

Az Európa-bajnoki címvédő Norvégia 41-9-re legyőzte Irán válogatottját a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság csoportkörében, a második forduló vasárnapi játéknapján.

A rengeteg kapott gól ellenére a mezőny legjobbjának az iráni kapust, Fatemeh Khalilit választották, aki 31 lövésből hetet védett ki, ez

22,5 százalékos védési hatékonyságot jelent.

Khalili elsírta magát, amikor megtudta, hogy ő kapja a különdíjat, a norvég csapat pedig kedves gesztusként összeállt egy közös csapatképre az első vébéjén szereplő ellenféllel.

We all who loves sport & #handball add to the congratulations for the deserved Best player of the match to Fatemeh, #Iran goalkeeper. Ovation #Norway handball team honored its victory & competitiveness. Best and most emotional match end. Not all is scores in sport! tks 🇮🇷 🇳🇴 https://t.co/vufc5x8oe9

— Gabi S.A. (@gabrielsoleamor) December 5, 2021