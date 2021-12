Női kézivébé: Magyarország-Csehország (élő)

Jerabkova kiegyenlített, de Kácsor azonnal villant egyet, testcsellel játszotta magát tisztára és úgy talált be, majd Klujber hatalmas mázlival került helyzetbem amit ki is használt könyörtelenül. Tóth Esztert újra kiállították, miután eltüntette ellenfelét a hatos előterében, ráadásul Lukács is 2 percet kapott lerántásért. Jerabkova meg is találta így a rést a védelemben és szépített is, már az ötödik gólját dobta. Nehéz lesz így a vége.