Teljesen váratlan BL-pofonba nézett bele a Veszprém

A Telekom Veszprém meglepetésre 29-27-re kikapott az ukrán Motor Zaporizzsja otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában, szerdán.

A hazai csapat keretéből Ivan Maroz, Olekszandr Tilte és Jonas Truchanovicius, a vendégektől Dejan Manaszkov és Petar Nenadic hiányzott. Rosszul kezdett a Veszprém, a kilencedik percben 3-0-s ukrán vezetésnél Momir Ilic vezetőedzőnek időt kellett kérnie. Csapatának a 16. percben sikerült egyenlítenie (6-6), ezt követően azonban ismét visszaesett a támadójátéka, így a Motor 10-6-ra elhúzott. Mindkét kapus, Rodrigo Corrales, illetve Gennagyij Komok remekül védett, de mivel a Motor hatékonyabban támadott, a szünetben két találattal vezetett, írja tudósításában az MTI.

Ahogyan legutóbb a román Dinamo Bucuresti otthonában, úgy ezúttal is csupán küszködött a Veszprém. A sok játékmegszakítás miatt ritmustalan meccs a lassú támadásokat vezető hazaiaknak kedvezett. A vendégek jól küzdöttek, de hiába próbálkoztak, nem tudtak lendületbe jönni, és végül meglepő, kétgólos vereséget szenvedtek.

✈️ What’s better than an in-flight goal? An in-flight goal from an in-flight pass! #HCMotor vs @telekomveszprem #ehfcl pic.twitter.com/0E6xHwZXfT

— EHF Champions League (@ehfcl) November 17, 2021