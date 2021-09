Szenzációs trónfosztás nehézsúlyban: Uszik tanári boksszal verte Joshuát

Az ukrán Olekszandr Uszik egyhangú pontozással legyőzte Anthony Joshuát, és ezzel a WBA, az IBF, az IBO és WBO vb-övét is megszerezte a nehézsúlyban.

A mérkőzésre Londonban, a Tottenham stadionjában került sor, és két olimpiai bajnok csapott össze, mindketten 2012-ben, Londonban nyertek aranyérmet, Uszik nehézsúlyban, Joshua pedig szupernehézsúlyban.

Hiába buzdította a 65 ezer néző nagy többsége Joshuát, Uszik felnőtt a feladathoz, és nagyon okosan, határozottan bokszolt, több komoly ütést is bevitt a britnek. A hetedik menetben Uszik egy balhoroggal bajba sodorta a címvédőt, de Joshua átvészelte a rohamot.

Joshua érezte, hogy a pontozóknál az ukrán áll jobban, és próbált nagy hajrát indítani, de ahogy fogyott az idő, egyértelmű volt, hogy ki kell ütnie Uszikot a címvédéshez. Némi reménysugarat jelentett AJ számára, hogy Uszik jobb szeme fölött felrepedt a bőr, ehhez képest a 12. menetben az ukrán közel volt ahhoz, hogy kiüsse az ellenfelét, akit megsorozott a köteleknél.

Uszik látványosan ünnepelt a meccs után, és jól érezte, hogy ő nyert, mert a pontozók is így látták: 117-112-re, 116-112-re és 115-113-ra az ukránt hozták ki.

Az ukrán 29 ütést vitt be az utolsó menetben:

UPSET SPECIAL: Usyk outlanded AJ and landed the harder punches all fight. Usyk’s 148 landed punches were the most by a Joshua opponent. Usyk

closed the show by landing 29 punches in round 12, most by a Joshua opponent. #JoshuaUsyk pic.twitter.com/69YJu3LWWk

