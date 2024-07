Tóth Gabi: Sok lány kért tőlem segítséget, mert tudják, hogy engem is sokat bántottak

Lezajlott Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence tábora Pomázon. Az énekesnő a Borsnak nyilatkozott élményeikről és tapasztalataikról, egyebek mellett elmondta, a táborlakóknak egy coach is tartott foglalkozásokat, amik során ő is tudott segíteni a fiatal lányoknak.

Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy mennyire sok gyereket bántanak a suliban az osztálytársai. Sok lány kért tőlem segítséget, mert tudják, hogy engem is sokat bántottak, és nem tudják, hogy hogyan kell ezt kezelni, nekem pedig van ebben tapasztalatom. Elmondtam nekik, hogy engem is megviselnek a bántások, és teljesen normális, hogy ők is így érzik. Nagyon komoly emberi történetekkel találkoztunk