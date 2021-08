Szemműtét miatt kapott új ellenfelet Manny Pacquiao

Elmarad Manny Pacquiao és Errol Spence jövő szombatra tervezett bokszmeccse.

A Boksz Világtanács (WBC) és a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) váltósúlyú világbajnokának, Spence-nek retinaszakadást diagnosztizáltak a bal szemében. Mivel azonnal műteni kell, nem tud ringbe lépni a tervezett időpontban. Pacquiao helyette a WBA kisváltósúlyú bajnokával, a 35 éves kubai Yordenis Ugasszal mérő össze tudását.

Errol Spence Jr. has withdrawn from the Aug. 21 fight with Manny Pacquiao due to a torn retina in his eye.

Pacquiao is now scheduled to fight Yordenis Ugas for the WBA welterweight title. pic.twitter.com/swsikZhmC9

