Lövésektől visszhangzott a stadion, félbeszakadt a meccs

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban lövöldözés volt Washingtonban, a Nationals baseballcsapatának stadionja mellett. Két autóból tüzeltek, hárman megsérültek, az egyikük egy nő, aki a Nationals San Diego Padres elleni mérkőzésére ment ki, de akkor épp elhagyta a stadiont – az ESPN cikke szerint még el is ütötték.

A lövések hangja behallatszott a mérkőzésre, emiatt az a döntés született, hogy a hatodik inningben, 8-4-es vendég vezetésnél félbeszakítják a meccset.

Az ESPN azt is írja, hogy káosz lett úrrá a nézőtéren, többen a székek fedezékébe próbáltak bújni, mások a pálya felé vették az irányt. A játékosok közül voltak, akik egyből a családtagjaik felé futottak, hogy minél előbb a stadion fedett részére vigyék őket.

Nationals radio broadcast picked up the sound of the gunfire really clearly. Just horrifying. pic.twitter.com/JSqu2P4tlv

— Jesse Spector (@jessespector) July 18, 2021