„Évek óta zaklatásnak vagyok kitéve” – Péni István nem akarta elhinni, hogy megmérgezték

Péni István először szólalt meg azt követően, hogy a magyar sportlövőknél kirobbant minden idők legmocskosabb botránya. Az olimpiai aranyéremre is esélyes sportoló egy márciusi világkupa-versenyen adott pozitív doppingmintát, azon, amelyen Pekler Zalánnal visszaléptek a csapatdöntőtől, mert szabálytalannak találták egy harmadik magyar, Sidi Péter fegyverét.

A doppingügy kipattanása után közölte a szövetség, hogy Péni bejelentést tett, amiért valaki jogosulatlanul járt a szobájában. Ő nem nevezte meg kiről volt szó, de a szövetség nevesítette Sidit, akinek fel is függesztették a versenyengedélyét. Ezután derült ki, hogy Péni doppingeredménye lett pozitív, aki azzal érvelt, hogy a vitaminjába került a tiltott szer, és szabotázs történt. Ezt a Magyar Sportlövők Szövetsége bizonyítottnak látta, és a nemzetközi szervezet is vétlennek találta, felmentették, így már most is versenyezhet majd az Európa-bajnokságon, és indulhat majd az olimpián is.

Kapcsolódó Péni Istvánt a Nemzetközi Sportlövő Szövetség is felmentette A legmocskosabb ügyként emlegetett sportlövői botrány egyik fele lezárult.

Péni most a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy amikor szembesült azzal, hogy pozitív lett a mintája, először magában kereste a hibát, noha azt sem tudta, hogy a szervezetében talált furoszemidet (vízhajtó, dr. Tiszeker Ágnes elmondása szerint rontja a teljesítményt és csökkenti a koncentrációt) hogy írják. Végül elvitték bevizsgáltatni a D-vitaminját, abban mutatták ki a szert. Felvetődött benne, hogy megmérgezték, hogy a mintáját manipulálták, vagy pedig a doppinglabor hibázott – utóbbit azonban nem tartotta valószínűnek.

Nagyon rosszul voltam. Azután, hogy március 19-én és 20-án bevettem a D-vitaminból, napokig erős hasmenésem volt, sokat kellett a mosdóba mennem, miközben napi egy pirítóson éltem. Részletezni nem szeretném, de iszonyatos volt

– mesélte arról, milyen állapotban nyert három ezüstérmet az indiai világkupa-versenyen, amely során lőtt egy világcsúcsot is. Miután nem tudott enni, leállt a vitaminok szedésével, már Magyarországra visszatérve kezdte el ismét, a tünetek pedig jelentkeztek – ekkor már olajosabb és opálosabb lett a kapszula, arra gyanakodott, hogy megromlott. Aztán gyanakodni kezdett, miután itthon is rosszul volt, amikor szedte a vitamint.

„Eleinte nem akartam elhinni, hogy megmérgeztek, mert nemigen adtam lehetőséget ilyesmire” – mondta, de aztán arra jutott, ha ez történt, arra csak a szállodai szobájában volt esély, így felvették a kapcsolatot a hotellel, akik megőrizték a felvételeket, ő pedig pontosan tudta, melyik időpontot kell vizsgálni, mert a versenyek alatt naplót vezet. És nevet most sem mondott, de megjegyezte, hogy valaki az engedélye nélkül 45 percet töltött a szobájában.

Először a doppingvétség ténye sokkolt, aztán az, amikor megláttam a szálloda biztonsági kamerájának felvételeit. Napokig úgy ébredtem, hogy azt hittem, csak rémálmom volt, de minden egyes alkalommal, amikor ránéztem az értesítésre, tudatosult bennem, hogy nagyon is valóságosak a történtek. Nyomasztott a tudat, hogy nem könnyű egy ilyen helyzetből jól kijönni, akkor is, ha tudom, hogy ártatlan vagyok, és áldozat, aki évek óta folyamatosan zaklatásnak van kitéve. Nem lett volna szabad, hogy eljussunk idáig.

Arról is beszélt, hogy amikor már fiatalként tehetséges volt, figyelmeztették, hogy zaklatásnak lesz kitéve, 2015 óta pedig folyamatosan támadások érik, az egyik lőtéren (a Nemzeti Sport szerint a komáromin, ami Sidi hazai pályája) a csapatfotón kiszurkálták Péni szemeit. Sorra kapja a zaklató üzeneteket, a verbális támadásokat lőtéren, szállodában és dobogón.

Tudtam, hogy a tokiói játékokra sem vezet sima út, de ami történt, az elfogadhatatlan, és felháborítónak kell éreznie a közösségünk valamennyi tagjának. Amit velem tettek, a fair play szellemétől igen messze áll, az elkövetőre nem is tudok sportemberként tekinteni többé.

Évek óta mondogatta a szövetségnek, hogy nem bírja tovább, de többnyire azt a választ kapta, hogy ő az okosabb, kerülje az ellenfelét. Egy idő után hozzászokott a helyzethez, talán túlságosan is, ezért nem vette észre, hogy elfajultak a dolgok.

„Az biztos, hogy amíg élek, nem fogok merni olyan italt fogyasztani, amit nem előttem bontanak fel, és a táplálékkiegészítőkkel is óvatosan bánok. Nyilván jobb lett volna, ha ilyesmi sohasem történik meg, de ha már megesett, nagyon jól megedzett, és felkészített az életre” – mondta Péni, aki szerint az eset Tonya Harding és Nancy Kerrigan, két amerikai műkorcsolyázó ügyéhez hasonlít, amiből még film is készült. Azzal zárta, hogy az igazi csattanót Tokióban szeretné megadni.

Kapcsolódó Sportlövőbotrány: Sidi Péter közleményt adott ki Múlt hét kedd óta zajlik minden idők legmocskosabb magyar sportügye két, amúgy eredendően a tokiói olimpiára készülő, mi több, olimpiai kvótával

Sidi Péter, aki nem indulhat az Eb-n, a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben tagadta az ellene felhozott vádakat. Ugyanakkor, ahogy arra a pénteki közlemény is kitért, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke által feltett három kérdésre nem adott magyarázatot:

Kinek a megbízásából lépett be Péni István szobájába?

Kitől kapott kulcsot a szobába való belépéshez?

Mit csinált a szobában?