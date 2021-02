A kormány nem kidobta, hanem átvitte Debrecenbe a budapesti velodrom tervét

A Világgazdaság keddi cikkében arról számolt be, hogy Budapest szegényebb lehet egy kerékpáros stadionnal, mégpedig az óbudai Gázgyár területére megálmodott, a balsorsú 2024-es magyar olimpiai pályázat részét képező velodrommal. A lap mindezt egy múlt pénteki kormányhatározat alapján írta, ami megerősítette a debreceni velodrom megvalósulását, és arról rendelkezett, hogy a korábban a fővárosba tervezett versenykerékpár-stadion terveit módosítsák úgy, hogy azok illeszkedjenek a debreceni elképzelésekbe.

A III. kerületben lévő Gázgyárat mint a Budapestre megálmodott velodrom helyszínét az előző, Tarlós István által vezetett fővárosi önkormányzat sem tartotta megfelelőnek. Alighanem a jelenlegi gazdasági helyzetben a főváros ellenzéki többségű testülete sem kapaszkodna a beruházásért. A terület tulajdonosi összetettsége (magán, fővárosi és kerületi tulajdonrész is van benne), és a talajszennyezettség okán felmerülő kármentesítési költség miatt egyébként is számos nehézséggel küzd, eddig is ezek miatt akadt fenn a rostán. Egészen pontosan senki nem lát arra garanciát, hogy belátható időn belül felszabadul és építkezésre alkalmassá válik az amúgy remek adottságú Duna-parti rész.

Információnk szerint a MOB által nemrég felvetett 2032-es budapesti olimpia kérdése sincs napirenden jelenleg kormánykörökben, így ez sem gyorsítja a megoldóképlet felállítását egy budapesti velodrom felépítéséhez. Hovatovább arra is van esély, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az egész világot bizonytalanságban tartó koronavírus-járvány miatt inkább bebiztosítja magát a 2032-es nyári játékok házigazdáját illetően, és nem a megszokott eljárás szerint, hanem már az idén Tokióban eldönti, ki legyen tizenegy év múlva a rendező. A hírek szerint 32 évvel Sydney után jó eséllyel újra Ausztráliában, Brisbane-ben lobbanhatna fel az olimpiai láng.

A kormányhatározatból kiderül az is, hogy az új velodromra az állam korábban már folyósított 1 milliárd 236 millió forintot a Budapesti Fejlesztési Központnak. A BFK a 24.hu kérdésére megerősítette, ennek köszönhetően a tervpályázat kiírásán és a nyertes kihirdetésén – Anthony Gall ausztrál építész, aki 1993 óta él és dolgozik Magyarországon, magyar a felesége is, és társa – is túl vannak. A szakember cégével a helyszínfüggő és a helyszínfüggetlen munkák különválasztásával a tervezési szerződést is megkötötték. Az utóbbi munkarészek olyan általános terveket takarnak, mint a megközelítés, a külső környezet rendezése, külső közművek és így tovább. Az Anthony Gall és Tsa. a helyszíntől függő speciális adatok ismerete hiányában ebben haladt előre, így a BFK rendelkezik egy helyszínfüggetlen, az országban jószerivel bárhol elhelyezhető, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által is validált velodrom-tervvel.

Mivel a kormány tavaly júniusi határozatában már döntött a Debrecenbe tervezett velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről, a BFK pedig rendelkezik egy adoptálható tervvel, észszerű döntésnek tűnik, hogy Anthony Gall már kifizetett elképzelései nem az íróasztal fiókjában vagy a kukában végzik.

A BFK-tól honlapunk azt is megtudta, a beruházáshoz Debrecen biztosít egy önkormányzati földterületet, így annak ismeretében hozzá lehet látni a helyszínfüggő tervezéshez, majd az engedélyezési eljáráshoz, végül a komplett kivitelezési terv elkészítéséhez.

A város azt is vállalta, hogy a meglévő tervhez további külső fejlesztéseket kapcsol, úgymint külső BMX-pálya, cyclocross pálya és egyéb kültéri kerékpáros sportolási lehetőségek. A megfelelő helyszínek átadását követően Debrecenre a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is regionális központként tekinthetne, miközben a meglévő helyszínfüggetlen tervnek köszönhetően a projekt átfutási ideje jelentősen csökkenhet.