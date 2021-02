Másfél héten belül másodszor menekült meg horrorsérüléstől a sísport Supermanje

Egyelőre úgy tűnik, szerencsés csillagzat alatt született a franciák egykori junior világbajnok alpesi sízője, Maxence Muzaton, a 30 éves sportoló ugyanis február 5-én, Garmisch-Partenkirchenben, vasárnap pedig a Cortina d’Ampezzóban zajló alpesisí-világbajnokság lesikló számában úszott meg egy-egy nagy bukást.

Muzaton másfél hete egy kicsúszást követően olyan ügyesen manőverezett a hátán csúszva, hogy a védőhálóba csapódás helyett vissza tudott állni a léceire, és úgy lecsúszni a célba.

How has Maxence Muzaton managed to recover here?! pic.twitter.com/rchPuHOqK2

to … at 70mph!

A vasárnapi mutatványa még hihetetlenebb volt, a bal lába kicsúszott, ő pedig a levegőbe felrepülve 180 fokos fordulatot tett, majd ismét a léceire érkezett – igaz, háttal a lejtőnek.

“One of the luckiest escapes I’ve ever seen!”

How on earth has Maxence Muzaton managed to stay on his skis?! #Cortina2021 pic.twitter.com/rVvG9PxeSp

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 14, 2021