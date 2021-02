Megkeserítette a Győr dolgát a Ferencváros

Válogatott kézisek leigazolását jelentette be a Fradi

A Győri Audi ETO KC nyerte a női kézilabda NB I rangadóját, miután 33-27-re legyőzte hazai pályán a Ferencvárost. Pedig a vendégek az első félidőben négygólos hátrányból jöttek vissza, majd többször is vezettek a mérkőzés során és bő negyedórával a meccs vége előtt is döntetlenre álltk (23-23), de a végén az ETO a maga javára döntötte el a meccset. A korábbi ferencvárosi játékos, Lukács Viktória hat gólt szerzett.

A hazaiak keretéből Eduarda Amorim vádlisérülés, Puhalák Szidónia betegség miatt hiányzott. A brazil világbajnoknak négy-öt mérkőzést kell kihagynia. A vendégeknél Bíró Blanka és Csiszár-Szekeres Klára nem játszhatott, utóbbit ujjműtét miatt hosszabb időre elveszítette csapata.

Mindkét oldalon sok volt a hiba a meccs elején. Az irányító Stine Oftedalt remekül semlegesítették a vendégek, akik hatékony védekezésükre alapozva egy 4-0-s sorozattal fordítottak, és 9-5-ös hazai vezetés után 12-11-nél már náluk volt az előny, a meccs során először.

A második félidőt az FTC kezdte valamivel jobban, és pontosabb támadójátékának köszönhetően többször is vezetett két találattal. A győriek aztán fordítottak egy négyes gólsorozattal, a vendégek időt kértek, ám a játék képe nem változott. A Ferencváros német balátlövője, Emily Bölk továbbra is eredményesen lőtt, ennek ellenére csapata hét perccel a vége előtt már ötgólos hátrányban volt, és az összeszedettebben kézilabdázó ETO a hajrában még növelni is tudta a különbséget.

A mezőny legeredményesebb játékosa Bölk volt kilenc góllal, a holland Angela Malestein hatszor talált be.

A hazaiaknál Lukács Viktória hat, Kari Brattset öt gólt lőtt. A kapusok közül Amandine Leynaud öt, Silje Solberg kilenc védéssel járult hozzá a hazai sikerhez, a túloldalon Janurik Kinga nyolc lövést hárított.

A játéknap másik mérkőzésén a Mosonmagyaróvár házigazdaként 30-25-re legyőzte a Siófokot, így továbbra is csupán egy veresége van a mostani szezonban.