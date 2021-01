„Ha szembenézek önmagammal, és azt mondom, kudarcot vallottál, az rosszabb, mint a halál” – egy éve nincs köztünk Kobe Bryant

A legfontosabb dolog inspirálni másokat, hogy sikeresek legyenek bármiben, amibe csak bele akarnak vágni.

Egy évvel ezelőtt, 2020. január 26-án nem sokáig örülhettünk felhőtlenül annak, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott 21 év szünet után ismét Európa-bajnok lett, mivel percekkel az ötméteresekkel megnyert döntő után érkezett a hír, hogy helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant, minden idők egyik legjobb kosárlabdázója.

A 41 éves Bryant az általa alapított Mamba Academyre tartott egy kosármeccsre, amelyen a lánya, a vele együtt utazó, 13 éves Gianna játszott volna. Bryanték azonban nem értek oda a meccsre, a pocsék időjárás ellenére útnak induló helikopter ugyanis 39 perccel a felszállás után, helyi idő szerint 9.45-kor a hegyoldalnak csapódott Calabasnál, 30 kilométerre északnyugatra Los Angeles belvárosától. Kobe és Gianna Bryanten kívül heten utaztak a helikopteren, de a balesetet senki nem élte túl.

A kétszeres olimpiai és ötszörös NBA-bajnok Bryant minden idők egyik legnagyobb hatású sportolója volt, akit a győztes mentalitása és a munkamorálja még a legnagyobb sztárok közül is kiemelt.

„Amikor elkezdtem követni és megérteni a kosárlabdát, Kobe volt az etalon számomra” – nyilatkozta DeMar DeRozan, a San Antonio Spurs játékosa, aki 2009-ben került a ligába. Bryant addigra már négy bajnoki címmel rendelkezett, és volt már az idény, valamint a nagydöntő legértékesebb játékosa is.

„Ő volt az én Michael Jordanem. Kobe miatt kezdtem el kosárlabdázni, és mi, dél-kaliforniai srácok mindannyian olyanok akartunk lenni, mint ő. A velem született tehetségen kívül mindent neki köszönhetek, a mentalitása és a játéka is komoly nyomot hagyott bennem” – magyarázta Paul George, a Los Angeles Clippers kosarasa.

Tőrös Balázs, a Sport TV szakkommentátora szerint a játékosok érzik azt, kik azok, akiknek a kosárlabda az életük, és Bryantnek maximálisan helye volt ebben a kasztban, hiszen az a típus volt, aki akár hajnalban is lement edzeni, az ellenfeleiről meg jegyzeteket vezetett, hogy tudja, hogyan kell ellenük védekezni.

Nemcsak a tehetsége és a megszállottsága miatt alakult ki a kultusza, hanem azért is, mert bár a pályán a karrierje oroszlánrészében arrogáns seggfejnek tűnt, de a halála óta kiderült, hogy rengeteg játékossal tartotta a kapcsolatot, köztük olyan fiatalokkal, akiknek kvázi a mentoruk volt. Ha az ember a saját munkájában az egyik legjobbnak számít, az nem biztos, hogy szívesen adja át a tudását és a tapasztalatát a nála fiatalabb, tehetséges utódoknak, de Kobe-nál ez teljesen természetes volt, és magától értetődő módon osztotta az igét

– nyilatkozta Tőrös Balázs a 24.hu-nak.

„Nincs bennem semmi közös azokkal, akik másokat hibáztatnak, amiért nem lettek sikeresek. A nagyszerű dolgok kemény munkából és kitartásból születnek. Nincs kifogás” – vallotta Bryant, aki az egyetemet kihagyva, egyenesen a középiskolából került az NBA-be.

Ahol aztán elhalmozta a rajongókat emlékezetesebbnél emlékezetesebb jelenetekkel: 2006-ban a Toronto ellen a Lakers 122 pontjából 81-et ő szerzett; 2013-ban a Golden State ellen három perccel a vége előtt elszakadt Achilles-ínnal dobott be két büntetőt, majd lecsoszogott a pályáról, és csak majdnem nyolc hónappal később tért vissza a műtét, valamint a hosszú rehabilitáció után; pályafutása utolsó találkozóján pedig 60 pontot szórt a Utah ellen, az utolsó negyedben egyedül több pontot szerzett, mint az ellenfél (23-21).

Ahogyan az utolsó percekben tombol a Staples Center közönsége a Bryant-pontok láttán, az egészen hidegrázós:

„Ha az elmúlt egy évben láttam róla egy korábban nem publikált anyagot, annak áramütésszerű hatása volt. Idővel hozzászoksz ahhoz, hogy a legjobb játékosokat már nem láthatod a pályán, de amikor hallod Bryantet Jordanről beszélni a The Last Dance-ben, vagy feltűnik a Tony Parkerről szóló dokumentumfilmben, akkor hirtelen jön ez az áramütésre hasonlító érzés. Kobe Bryant, a játékos nekem nem hiányzik, de az ember igen, amikor rájövök, hogy mennyi infó, sztori, kezdeményezés, kreativitás maradt benne, amit átadhatott volna nekünk” – mondta Tőrös Balázs.

Bryant korábbi csapattársa, a jelenleg a Clipperst irányító Tyronn Lue egy éve próbál megbirkózni barátja elvesztésével, és eleinte úgy érezte, az a jó megoldás, ha leveszi a szobája, illetve az irodája faláról a Kobe-val közös képeket.

A Clippers két klasszisa, Kawhi Leonard, valamint a korábban már említett Paul George sokszor kérik Lue-t, hogy meséljen Bryantról, ami egyfelől sebeket tép fel, másfelől viszont segít abban, hogy az edző ne temesse el mélyen magában a traumát, hanem próbálja feldolgozni.

„Mindig érdeklődnek, hogy milyen volt Kobe, miket csinált, hogyan edzett, hogyan reagált bizonyos helyzetekre. Nehéz ezekről beszélni, de jó érzés, hogy ezek a srácok felnéznek rá, és tisztelik, amit játékosként és üzletembereként elért”.

Bryant összes pontja az NBA-ben egy pazar grafikán:

Every shot Kobe Bryant made in his career. Absolutely amazing 🐍🔥pic.twitter.com/eL2WtprVHJ — Mamba Insider (@Mamba_Insider) January 25, 2021

Lue 2000-ben és 2001-ben is bajnok lett a Lakersszel, és a második döntő után Bryant szívhez szóló monológban fejtette ki, milyen nagy szerepe volt a bajnoki címben a csapattársnak, aki besegített neki, amikor már teljesen elfáradt a Philadelphia legjobbja, Allen Iverson elleni védekezésben. „Nem tudom, mennyire volt őszinte vallomás a részéről, de egy életre szóló élmény, ami nagyon sokat jelentett nekem” – fűzte hozzá Lue.

Tőrös Balázs szerint Bryant öröksége majd csak a következő néhány évben fog előkerülni, és nagyon valószínűnek érzi, hogy készül egy dokumentumfilm vagy sorozat, amely méltó emléket állít a legenda pályafutásának.

Ez amolyan kötelesség, de van mögötte egy jól felfogott üzleti érdek is. Ami most is látható, hogy az a Nike, amely Bryanttel nem nagyon tudott mit kezdeni a visszavonulása után, most egyre-másra tolja ki a Kobe nevével ellátott cipőket, amiket aztán pillanatok alatt elkapkodnak. Miközben kiderült, hogy Bryant marhára nem volt megelégedve a Nike-val, és el akarta hagyni a céget, amely most alaposan megszedi magát belőle, bár ebből azért biztos részesül a családja is

– fejtegette a szakkommentátor.

Valahol sorsszerűnek mondható, hogy Bryant halálának évében épp a Lakers lett a bajnok, bár Tőrös szerint ebben inkább az egyéni ambíciók játszottak szerepet: az, hogy James a harmadik csapatával is bajnoki aranygyűrűt akart szerezni, Anthony Davis pedig kőkeményen melózott és megragadta a lehetőséget, hogy ő is átélje, milyen érzés bajnoknak lenni.

A Lakers Bryanttel nyert bajnoki címeit végigkövető, és erről könyvet is író Jeff Pearlmann érdekes felvetést tett közzé az USA Todayben megjelent cikkében: vajon eltelt-e annyi idő a tragikus helikopter-baleset óta, hogy meg lehet említeni a kosárlabda egyik legnagyobbjával kapcsolatban, hogy gyakran kegyetlen beszólásokkal döngölte földbe a csapattársait, és mit kell kezdeni a pályafutását beárnyékoló nemierőszak-üggyel?

„Mivel egy halott sportolóról van szó, így ez egy érzékenyebb téma, mint Jordan esetében azok a megosztó pillanatok, amiket a The Last Dance-ben láttunk róla. Az emberek alapvetően nem vágynak arra, hogy Kobe-ról negatív dolgot halljanak. Semmivel nem leszünk előrébb, ha kiderül, hogy Kobe is esendő ember volt, mint ahogy azt sem gondolom, hogy fel kéne emelni az istenek közé.

Mondjuk el róla, hogy ő is ember volt, de ne írjunk könyvet arról, hogy 100 gyökér dolog, amit Kobe Bryant csinált, mert annak nem az igazság kutatása a célja, hanem a színtiszta pénzkeresés. Ha én csinálnám meg a dokumentumfilmet, nem kerülném meg, hogy Bryant is osztotta a társakat, de Jordan sztorijai után szerintem ez már nem szólna akkorát. A nemierőszak-ügy már jóval neccesebb téma

– mondta Tőrös.

Pearlmann úgy vélekedett, hogy lehetett Bryant arrogáns és szemétkedő, eltűnhetett volna a süllyesztőben, ha bűnösnek találják (végül ejtették az ellene felhozott vádat), de az az ember, aki 41 évesen életét vesztette a balesetben, egy családjáért rajongó férfi volt, akiből ígéretes kosáredző lehetett volna, és tele volt ötletekkel, tenni akarással.

„Az agyam nem tudja kezelni a kudarcot. Soha nem is fogja elfogadni. Mert ha leülök, szembenézek önmagammal és azt mondom, hogy kudarcot vallottál… nos, az rosszabb, mint a halál” – hangzott Bryant egyik leghíresebb mottója.

Ha ő már nem is tud ellátni minket további motiváló mondatokkal, mi, egyszerű halandók így is szerencsésnek érezhetjük magunkat, egyrészt a videomegosztóknak hála bármikor megnézhetjük Bryant legnagyobb meccseit, másrészt bármelyik pillanatban dönthetünk úgy, hogy megfogadjuk a tanácsát, és elkezdünk más szemmel nézni önmagunkra, valamint az életünkre.