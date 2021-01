Újabb amerikai tornászlány hódítja meg a világot látványos gyakorlatával

Két éve már annak, hogy a Kaliforniai Egyetem, a UCLA tornásza, Katelyn Ohashi világraszóló gyakorlatot mutatott be az egyetemi bajnokságon. Csisztu Zsuzsa akkor azt mondta nekünk, hogy az Egyesült Államokban ezeken a versenyeken már nem elsősorban a versengés, hanem a szórakozás kerül előtérbe.

Most Nia Dennis mutatott be hasonlóan látványos gyakorlatot a hétvégén. Ő is a UCLA-re jár és a bajnokságon az afroamerikai kultúra előtt szeretett volna tisztelegni, így zenében a választása olyan előadókra esett, mint Kendrick Lamar, Beyoncé, Tupac Shakur, Missy Elliott, Soulja Boy és Megan Thee Stallion. Neki is sikerült meghódítania a netet, napjaink legjobb tornásza, a négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles is le volt nyűgözve a Twitter-bejegyzése alapján. A Dennis teljesítményéről készült felvételt már több mint 6 millióan látták.

okay @DennisNia do the damn thing girl 🔥 this was so fun to watch! keep killing it! https://t.co/eDntwMpC4R



A 2018-ban a UCLA-vel csapatban egyetemi bajnok, 21 éves Dennisnek már 2020-ban is volt egy olyan gyakorlata, ami után több televíziós műsorba is behívták.

After competing on the road, @DennisNia had an unforgettable “Homecoming” performance in Westwood last weekend. 👑🥁

No. 3 @uclagymnastics returns to the floor Saturday to face No. 18 Oregon State at 1 PT/ 2 MT on Pac-12 Network. pic.twitter.com/Y31HmZc6WP

— Pac-12 Network (@Pac12Network) February 27, 2020