Időntúli hetessel kapott ki a Fradi a Bajnokok Ligájában

A Ferencváros 30-29-re kikapott a francia Metz HB otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, vasárnap.

Nagyon masszív védekezéssel indított a Metz, amellyel három góllal el tudott lépni. Bíró Blanka azonban elkapta a fonalat a kapuban, így visszajött a Fradi, sőt a 14. percben már vezetett is. A franciák edzője időt kért, ám a magyar csapat egy 5-1-es sorozattal előnybe került és félidőre 17-14-re vezetett.

A második félidőben egy hétperces gólcsend miatt elmorzsolódott az FTC előnye, de továbbra is a zöld-fehérek álltak győzelemre egészen a hajráig. Ekkor a Metz egy 4-1-es sorozattal fordított, az utolsó percben pedig kimaradt a Fradi utolsó gólszerzési lehetősége, a túloldalon pedig Tjasa Stanko időntúli büntetőt dobhatott. A labda a hálóban landolt, a Ferencváros pedig 30-29-re kikapott.

