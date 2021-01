Átrohant román ellenfelén a Győri Audi ETO KC a BL-ben

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában a Győri ETO tükörsimán rohant át a román Valceán.

Rögtön egy 3-0-s sorozattal kezdett a címvédő magyar csapat, amely után szépen fokozatosan növelte előnyét. A pont nélkül álló román csapat nem tudta tartani a lépést a győriekkel, 4-9-nél pedig az időkérés sem segített a hazaiakon. Félidőre az ETO meggyőző hétgólos előnyre tett szert (19-12).

A második félidő is 3-0-s győri sorozattal indult, mire azonnal időt kért a Valcea edzője, hiszen már ekkor tíz gól volt a különbség. A hazaiak próbálkoztak is, de támadásban rengeteg labdát szórtak el, amit java részt meg is büntetett a Győr. Az utolsó húsz percben ráadásul nyugodtan cserélgethette játékosait Danyi Gábor, ez okozott némi visszaesést eredményességben, de még így is a vendégek előnye nőtt.

Végül a kifáradó Valcea végképp megadta magát, a győriek 37-ig meg sem álltak és kiütötték ellenfelüket.