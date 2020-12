Kézilabda-Eb: Magyarország-Németország (élő)

A magyar válogatott 32-25-re kikapott az Európa-bajnokság középdöntőjének első mérkőzésén.

Nem kezdtek jól a mieink, de egy kapuscsere után Szikora Melinda védéseinek hála visszakapaszkodott a magyar csapat és félidőre az ötgólos hátrányt kettőre dolgozta le. Térfélcsere után újfent beragadtak a mieink, majdnem hat percig nem talált be a magyar válogatott, ennek ellenére 21-20-ra feljött. A hajrára azonban kifulladt, védekezésben totálisan szétestünk, támadásban pedig csak az egyéni villanások jöttek be, azok is csak elvétve. A végén nagyon megszórtak minket a németek és abszolút megérdemelten nyerték a meccset.

Hétfőn javíthat a magyar válogatott Románia ellen.