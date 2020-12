Ötgólos hátrányról is felállt, nem lehetett megtörni az Eb-címvédőt

A címvédő francia válogatott 28-28-as döntetlent játszott az olimpiai bajnok orosz csapattal a dániai női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének pénteki játéknapján.

Az első félidőben egyszer sem vezettek a franciák, sőt a 19. (8-13) és a 24. percben is ötgólos hátrányban (11-16) voltak. Innen sikerült felzárkózniuk, de előnybe csak a 46. percben, 24-23-nál kerültek először.

A rendkívül szoros hajrában egyik csapat sem tudta a maga javára eldönteni a rangadót, amely így döntetlennel zárult.

