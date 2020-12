Kapás Boglárka visszatért és megnyerte az egyik legnehezebb versenyt

Lelkileg és fizikailag is megfelelő állapotba került Kapás Boglárka a szerdai rosszullétét követően, így 400 vegyesen meg is nyerte a bajnoki címet. A férfiaknál Verrasztó Dávid trónja megingathatatlan, és a többi számban is a favoritok diadalmaskodtak.

Kapcsolódó Kapás Boglárka rejtélyes betegség miatt nem indult az ob-döntőn A bemelegítés után hirtelen rosszullét fogta el, és bár így is vállalta volna az indulást, az edzői lebeszélték róla, így percekkel a rajt előtt visszalépett.

A két slágerszámban a két nagy esélyes remekelt. Verrasztó Dávid pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy túl a harmincon még mindig ő a 400 vegyes hazai ura, az ifjú trónkövetelők, Sós Dániel és Kós Hubert, illetve Gyurta Gergely másodpercekkel mögötte ért célba.

A nőknél jóval izgalmasabban alakult Kapás Boglárka és Mihályvári-Farkas Viktória párharca, utóbbi a táv második felében még a vezetést is átvette, ám az újfent megfelelő egészségi állapotnak örvendő világbajnok gyorson végül behúzta az elsőséget.

„Csak szerda reggel éreztem rosszul magam sajnos, de azóta egyre jobban állapotba kerültem, úgyhogy mondtam az edzőmnek, bevállalom a négyvegyest. Örülök, hogy így sikerült, a győzelemnek is, az időnek is, meg annak is, hogy egy tök jó versenyt sikerült megnyernem.

4:38 az egyéni csúcsom, az előfutamban 41-et jöttem, most 42-t, azaz csúcs plusz három és négy másodperc, ez szerintem teljesen jó,

pláne, hogy a négyszáz elég hosszú, és én elsősorban a kétszáz pillangóra készültem” – idézte az úszószövetség honlapja Kapást, akiről a napokban derült ki, hogy autoimmun pajzsmirigybetegsége van, emiatt lehetett rosszul szerdán, amikor percekkel a 200 pillangó döntője előtt visszalépett.