„Franciaország befoghatja a száját” – botrány a kézilabda Eb programja miatt

Csütörtökön négy mérkőzéssel folytatódik a női kézilabda Európa-bajnokság, azonban a középdöntők programjával nem mindenki elégedett.

Az eddigi is bevált szokás volt, hogy a házigazda élvezett bizonyos előnyöket (amelyekhez néha még a televíziós kérések is csatlakoztak, nem véletlenül játszották a dánok és a norvégok általában az utolsó, esti mérkőzéseket), de most több rivális arra panaszkodott, hogy amíg a két északi csapat két- vagy háromnaponta lép pályára, addig másoknál szorosabb a program.

Az pedig pláne furcsa eljárás, hogy az előzetesek kialakított programon kedd éjszaka változtattak – egyesek szerint azért, mert Dánia kikapott a franciáktól és nem lett csoportelső.

A franciák például a már említett keddi meccs után csütörtök este a spanyolok, majd péntek délután az oroszok ellen is pályára lépnek, addig Dánia az első meccsét péntek este játssza a svédekkel.

Szégyen és botrány! Nem hiszem el, hogy megváltoztatták a programot

– bosszankodott Olivier Krumbholz szövetségi kapitány. A francia szövetség még továbbment, az új elnök, Philippe Bana hivatalos kérelmet nyújtott be az Európai Kézilabda Szövetséghez, mondván elképesztő, hogy a jelenlegi helyzetben nem lehet alkalmazni az elővigyázatosság elvét a sportolók egészsége érdekében.

„Az a legkevesebb, hogy két nap alatt ne lehessen két meccset játszani – kivéve persze koronavírusos eset miatt. Eljön az idő, amikor a hatóságoknak bölcs döntéseket kell hozniuk a játékosok, a nemzeti szövetségek és az európai szövetség közötti kapcsolatok védelme érdekében” – mondta.

Mindhiába tette, az EHF ugyanis elutasította a kérelmet.

A Daniasport.hu idézte Jesper Jensent, a dánok szövetségi kapitányát, aki keményen vágott vissza:

Franciaország befoghatja a száját, hiszen neki is járt ez az előny a 2018-as Európa-bajnokságon. Már a torna előtt köztudott volt, hogy változhatnak az időpontok annak ismeretében, hogy a két házigazda bejut-e középdöntőbe. Két éve Franciaország is ezt tette.

A svédeknél is nagy a felháborodás (pedig kétnaponta játszhatnak), hiszen az ellenfelek sorrendjét felcserélték.

„Mi ez, ahol játszunk? Krumpli Kupa? Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek” – mondta Tomas Axnér svéd kapitány, miután kedden éjfél körül értesült a változásokról.

A németek holland kapitánya sem titkolta elégedetlenségét, Henk Groener kijelentette, sportszerűtlennek találja a középdöntős menetrendet

„Ez egy vicc. Négy nap alatt három meccset kell játszanunk, míg a norvégok, akik pár nappal az Eb előtt mondták le a társrendezést, a középdöntőben csütörtökön, szombaton és kedden játszanak, így lényegesen több pihenőjük van a mérkőzéseik között” – mondta a 60 éves szakember.