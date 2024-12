Rejtélyes szobrot találtak a gázművek dolgozói

Nemrégiben gázmunkálatokat végeztek az athéni Herodes Atticus odeon közelében, amely során egy eddig ismeretlen, fehér márványszobrot fedeztek fel. A szakértők szerint a műemlék Ludovisi Hermész típushoz hasonlít, amely jellemzően egy fiatalos istent ábrázol elgondolkodó, már-már bánatos arckifejezéssel – írja a Heritage Daily.

A szobrot egy egy méter széles árokban találták meg, egy téglalap alakú épületben. A szoborra meglehetősen jó állapotban találtak rá, így magas fokú megőrzöttsége jellemzi. A görög kulturális minisztérium nem közölte, mikori lehet az alkotás, elmondásuk szerint azonban valószínű, hogy egy Kr.e. 5. századi eredeti római kori szobor másolatáról lehet szó, teszi hozzá a Jerusalem Post.

Hermészt, az ókori görög mitológia olimposzi istenségét az istenek hírnökeként tartják számon, és többek között az utazók, a tolvajok, és a kereskedők védőszentje is. A most felfedezett szoborhoz hasonló műemlékeket egyébként a római Museo Nazionale Romanóban és a szintén római Palazzo Altempsben is meg lehet tekinteni.

A római birodalom időszakában az Akropolisztól délre eső területen, ahol a szobrot feltárták, több jómódú római villa is állt. A villákat gyakran díszítették szobrokkal, amelyek a klasszikus és az archaikus korszakok stílusát követték.

A görög kulturális minisztérium közölte, a szobor dokumentálása után Athén régiségszakértői gondoskodnak majd a biztonságos szállításról a laboratóriumba, ahol átesik a szükséges gondozáson, amely a műemlék tartósításához vezet. Ezt követően pedig nyilvánosan is kiállíthatják.