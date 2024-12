Magyar Péter „kihívóként” szerepel Orbán Viktor mellett a Politico legbefolyásosabb európai szereplőinek listáján

Rendhagyó módon idén két magyar politikus is szerepel a Politico szokásos, év végi listáján, amely Európa legbefolyásosabb szereplőit veszi számba. Orbán Viktor szokásos szereplő, ám idén kihívója is akadt: Magyar Péter is felkerült a listára.

A Politico három kategóriába sorolja az elsősorban politikusokat felsorakoztató listáját:

„Cselekvőkre”,

„Felforgatókra”

és „Álmodozókra”.

Magyar Péter a „Felforgatók” listáján szerepel a hatodik helyen, és – mint minden szereplő egyéni jelzőt is kapott. Magyar lett a „kihívó”. Azt írják róla, hogy ő jelenti az első komoly és hiteles kihívást Orbán Viktor 14 éve tartó uralmával szemben. A lap azt írja:

Magyar támadásait volt szövetségesével szemben örömmel fogadta a politikai korrupcióból és az egyre romló életminőségből kiábrándult közvélemény. A júniusi európai parlamenti választáson az ügyvéd-politikus új pártja, a Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) a szavazatok 29 százalékát szerezte meg – ez a legnagyobb támogatottság, amelyet ellenzéki párt elért Orbán hatalomra kerülése óta. A felmérések szerint most Magyar fej-fej mellett áll a miniszterelnök pártjával.

Hozzáteszik,

Magyar előtt az a kihívás áll, hogy megőrizze a lendületet, és tovább építse pártját – mind a nagyvárosok progresszív szavazói, mind a vidéki közösségek konzervatív szavazói körében, akik a Fidesz támogatói bázisát jelentik. A kérdés az, hogy képes lesz-e ezt megtenni anélkül, hogy elidegenítené brüsszeli támogatóit, illetve hogyan tud szembeszállni Orbánnal, aki az állam hatalmát, a médiától kezdve az igazságszolgáltatási rendszeren át, ellene fogja mozgósítani.

Ezzel szemben Orbánt idén az „Álmodozók” kategóriába sorolták, ahol a negyedik helyet kapta. A „globalistát” nevet kapta, ezzel utalva a magyar kormányfő elképzeléseire. A róla szóló jellemzésben a Politico azt fejtegeti, hogy épp nemzetközi szintre lép, ultrakonzervatív médiumokat finanszíroz a szomszédos országokban, és most már az Európai Unió fővárosában, Brüsszelben is. Továbbá természetesen kiemelik, milyen fontos lehet a Donald Trump frissen megválasztott amerikai elnökhöz fűződő jó viszonya is. Azt írják:

Az Egyesült Államokban Donald Trump újraválasztása esélyt ad Orbánnak, hogy globális szintre emelje a hálózatát. A magyar miniszterelnök nemcsak mély kapcsolatokat épített az amerikai konzervatívokkal – akik két Conservativ Political Action Conference (CPAC) csúcsot is Budapesten tartották –, hanem gondosan ápolta Trump barátságát is, és tiszteletteljes látogatásokat tett a MAGA mozgalom Mar-a-Lago-i birtokán, Floridában. Ez a helyzet Orbán számára ideális lehetőséget biztosít arra, hogy hídként szolgáljon Washington és, ha nem is Európa, de a kontinens erősődő konzervatív szereplői között.

Orbánt korábban a Politico Európa második legbomlasztóbb emberének nevezte. Sőt 2015-ben a magyar kormányfőt választották Európa legmeghatározóbb emberének. De olyan is volt már, hogy ő volt Európa második számú álmodozója.

