„Finomabb, mint Evanderé!” – Mike Tyson szürreális videóval jelentkezett

Ki ne tudná, hogy magyar idő szerint vasárnap hajnalban újra ringbe száll minden idők egyik legjobb nehézsúlyú ökölvívója, Mike Tyson? Los Angelesben, a korábban négy súlycsoportban is világbajnok Roy Jones Jr. ellen vív majd egy nyolcmenetes mérkőzést, és ugyan bemutató jelleggel van beharangozva, mindketten nagyon fogadkoznak, hogy amint elhangzik a kezdést jelentő gongszó, véresen komolyan veszik majd az ütközetet.

Az 54 éves Tyson már meg is kezdte ellenfele cukkolását. Egy hálaadás napi videóval sokkolt, ahol a gyerekeinek egy Roy Jones Jr. fejét formáló tortát szolgál fel. Egy ponton a fület eszi és megjegyzi:

Mike Tyson 1997-ben, mérkőzés közben kiharapott egy darabot Evander Holyfield füléből, amiért kizárták a meccsből – erre utalt a megjegyzésével.

Mike Tyson eats a cake that looks like Roy Jones Jr. for #Thanksgiving 💀

Y’all ready for the fight on Saturday night? 👀🔥#TysonJonesJr pic.twitter.com/46Emw4D0ud

— FootBasket.com (@Foot_Basket) November 26, 2020