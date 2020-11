Tyson félmeztelenre vetkőzve mutatta meg, hogy 45 kilót fogyott

Vasárnap hajnalban, a Los Angeles-i Staples Centerben rendezik majd Mike Tyson és Roy Jones Jr. bokszmeccsét, amit kis túlzással az egész világ vár. Az 54 éves Tyson a Good Morning Americának nyilatkozott hétfőn, és épp arról beszélt hogy annyira formában van, hogy összességében 45 kilogrammtól szabadult meg az elmúlt években. Hogy bizonyítsa igazát, váratlanul félmeztelenre vetkőzött és megmutatta a felsőtestét.

Mike Tyson ready for morning TV, taking off his shirt on #GMA 🥊 pic.twitter.com/58DvVSWnph

— Awful Announcing (@awfulannouncing) November 23, 2020