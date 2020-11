Mikler Roland kivédte az Európa-bajnokok szemét, győzött a magyar válogatott

A magyar válogatott 32-29-re legyőzte Spanyolországot az Eurokupa első fordulójában.

Koronavírusos kapitánya nélkül készül a férfi kéziválogatott Gulyás István is megfertőződött, de a gyöngyösi Ubornyák Dávid sem csatlakozhat a kerethez.

Remekül kezdett a magyar csapat annak dacára is, hogy rengeteg hiányzója akadt a koronavírus-járvány miatt. Az első percek gólváltásai után ráadásul lendületben maradtak a mieink elöl, a kapuban pedig Mikler Roland nagyon elkapta a fonalat. Az első félidőben 7 góllal is vezettünk, de az utolsó 2-3 percre már lankadt a koncentráció, így félidőben 17-13 állt az eredményjelzőn.

Mikler 30 perc alatt 41%-os mutatót produkált, 22 lövésből kilencet kivédett.

Térfélcsere után megcsinálák azt, amit két időkéréssel sem tudtak az első félidőben, rendbe szedték a védekezésüket. A második 30 percet ráadásul kettős emberhátrányban kezdtük, így aztán hamar olvadt az előnyből. Támadásban több hiba is becsúszott a játékunkba, védekezésben pedig hiányoztak azok a jó blokkok, amelyek az első játékrészben jellemezték a magyar csapatot.

A magyar válogatott hatalmas küzdelemben három gólnál nem engedte közelebb a spanyolokat, akik így aztán hiába kezdtek be, nem tudtak egyenlíteni. A második félidő derekára feljavult a magyar csapat, a vendégek viszont több labdát is elszórtak, sőt annyira szétestek fejben, hogy a hajrá előtt ismét héttel vezettünk 28-21-re. Innentől megnyugodtak a mieink és magabiztos győzelmet arattak még úgy is, hogy az utolsó percekben megint gyenge volt a védekezésünk.

A májusig tartó Eurokupában rendszerint azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a következő Európa-bajnokságra, ezért nem vesznek részt a selejtezősorozatban. A magyarok a szlovákokkal együtt házigazdái lesznek a 2022-es tornának, így a címvédő spanyolokkal, valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal játszanak.

Végeredmény – Eurokupa, 1. forduló Magyarország-Spanyolország 32-29 (17-13)

Kiemelt kép: MTI / Vasvári Tamás